Καλλιθέα: Πορεία διαμαρτυρίας κατά της αποφυλάκισης του Μιχαλιολάκου

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας σημειώθηκε στην Καλλιθέα, το απόγευμα της Τρίτης (16/9) ενάντια στην αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, από σωματεία, φορείς, συλλογικότητες και πολίτες.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από κάλεσμα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (ΠΑΜΕ) στην πλατεία Κύπρου, όπου αναγνώστηκαν αντιφασιστικά μηνύματα από εκπροσώπους σωματείων. Μεταξύ άλλων, από το βήμα τονίστηκε ότι συνιστά «πρόκληση η αποφυλάκιση του ναζί – εγκληματία Μιχαλολιάκου 12 χρόνια ακριβώς μετά τη δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και μόλις 6 μέρες πριν την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα».

Οι ομιλητές, και οι συγκεντρωμένοι, δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και έδωσαν «ραντεβού» στις 18 Σεπτεμβρίου, στις πορείες μνήμης για τον Παύλο Φύσσα.