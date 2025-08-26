Κάντζα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί λόγω της φωτιάς

Σε ισχύ τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κάντζας, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

Σε εφαρμογή έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κάντζα, με την Τροχαία να προχωρά σε διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικά οδικά σημεία.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία:

στη Λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς, από το ύψος της οδού Ανοίξεως,

καθώς και στη συμβολή της Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς με τον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καθοδήγηση των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση προς την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς αναμένονται καθυστερήσεις λόγω της πυρκαγιάς και των αποκλεισμών. Παράλληλα, συνιστάται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 16:30, μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.