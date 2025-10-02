Καρέ-καρέ η δράση της συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Πάνω από 2 εκατ. ευρώ το όφελος

Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, καθώς και ακόμη 4 άτομα για άλλα αδικήματα. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνει τα 2.186.250 ευρώ

Καρέ-καρέ κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας τις κινήσεις των μελών της συμμορίας αποτελούμενης από Ρομά που προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, εξαπατούσαν και έκλεβαν ηλικιωμένους.

Από την Αστυνομία, δόθηκαν στη δημοσιότητα όμως και βίντεο στα οποία καταγράφηκε η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 Ρομά, μέλη της οργάνωσης (56, 39 και 22 ετών). Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια, Αχαρναί και Ζεφύρι), με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και Ο.Π.Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα τρία μέλη της οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τα μέσα του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, η οποία επεδίωκε την από κοινού διάπραξη ληστειών και διακεκριμένων κλοπών, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή λογιστών σε διάφορες περιοχές της Αττικής και χρησιμοποιούσαν για τον σκοπό αυτό συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Η οργάνωση χωριζόταν σε υποομάδες, την ομάδα της “τηλεφωνικής προσέγγισης”, η οποία δρούσε από συγκεκριμένο χώρο που λειτουργούσε ως “τηλεφωνικό κέντρο – στρατηγείο” και τις “επιχειρησιακές ομάδες πεδίου”.

Η πρώτη ομάδα κατείχε ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση. Τα μέλη της, άνδρες αλλά και γυναίκες, χρησιμοποιώντας ως “στρατηγικό” κέντρο τις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου, αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες – στόχους.

Καλούσαν με τυχαία σειρά πολίτες, κατά κύριο λόγο ηλικιωμένα άτομα που ανήκουν σε ευπαθή και ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού, τα στοιχεία των οποίων γνώριζαν πιθανώς από τηλεφωνικούς καταλόγους και συστήνονταν ως υπάλληλοι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή λογιστές.

Εν συνεχεία, επικαλούμενοι είτε διαρροή ρεύματος στην οικία των παθόντων, είτε επιβολή δήθεν προστίμου από την εφορία, τους παραπλανούσαν, παρουσιάζοντάς τους ψευδώς ότι είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος της διαρροής είτε απομακρυσμένα, είτε μέσω επίσκεψης δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.

Με τον τρόπο αυτό, τους έπειθαν να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά εντός αλουμινόχαρτου ή λεκάνης και εν συνεχεία τους προέτρεπαν να τα τοποθετήσουν σε συγκεκριμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους, που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.

Τα μέλη της οργάνωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 20-06-2025 έως 08-09-2025, διέπραξαν συνολικά μία ληστεία και 47 κλοπές, εκ των οποίων οι 5 απόπειρες, με το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπερβαίνει τα 2.186.250 ευρώ.