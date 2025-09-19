Καστοριά: Άνδρας βρέθηκε θετικός στη φυματίωση

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται άνδρας που βρέθηκε θετικός στον ιό της φυματίωσης. Ιχνηλατήθηκαν οι επαφές του.

Θετικός στον ιό της φυματίωσης βρέθηκε άνδρας στην Καστοριά κατά τη διάρκεια εργαστηριακού ελέγχου, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για εξειδικευμένη παρακολούθηση, όπου και νοσηλεύεται.

Οι θεράποντες ιατροί εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την πορεία της υγείας του, τονίζοντας ότι λαμβάνει ήδη την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή, με θετική ανταπόκριση.

Ενδεικτικό της ελεγχόμενης κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της νόσου.

Αμέσως μετά τη διάγνωση, οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές προχώρησαν στην απαραίτητη ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, με εργαστηριακούς ελέγχους τόσο στα μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος όσο και στους συναδέλφους του στον εργασιακό του χώρο.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων υπήρξαν καθησυχαστικά, καθώς δεν διαπιστώθηκε καμία άλλη θετική περίπτωση στον ιό της φυματίωσης.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω διασπορά του ιού οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση. Βέβαια η άμεση κινητοποίηση και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών φαίνεται πως περιόρισαν το περιστατικό.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, κ. Λάζαρος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στο περιστατικό φυματίωσης, παρέχοντας σημαντικές διευκρινίσεις. Όπως τόνισε, ο ασθενής λαμβάνει ήδη την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή και, ως εκ τούτου, “δεν είναι πλέον μεταδοτικός”.

Σχετικά με τις στενές επαφές του, ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι “οι εξετάσεις Mantoux που διενεργήθηκαν έδειξαν πως ορισμένα άτομα είχαν εκτεθεί στον ιό, χωρίς ωστόσο κανένα από αυτά να νοσεί ενεργά”.

Τέλος, επισήμανε ότι, καθώς πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, “δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας για τον εντοπισμό της ακριβούς πηγής από την οποία προήλθε η μόλυνση”.