Καστοριά: Κρατούμενος απέδρασε από νοσοκομείο

Καστοριά: Κρατούμενος απέδρασε από νοσοκομείοΔιαβάζεται σε 1'
Κρατούμενος που νοσηλευόταν φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, κατόρθωσε να διαφύγει. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.
- 18 Αυγούστου 2025 17:45
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Καστοριά, μετά την απόδραση ενός κρατούμενου από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.
Ο άνδρας, που νοσηλευόταν φρουρούμενος, κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο κρατούμενος δραπέτευσε από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.