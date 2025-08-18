Καστοριά: Κρατούμενος απέδρασε από νοσοκομείο

Κρατούμενος που νοσηλευόταν φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, κατόρθωσε να διαφύγει. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Καστοριά, μετά την απόδραση ενός κρατούμενου από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.

Ο άνδρας, που νοσηλευόταν φρουρούμενος, κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο κρατούμενος δραπέτευσε από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.