Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος οδηγός που έπεσε σε χαράδρα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/), με έναν 23χρονο οδηγό να χάνει τη ζωή του ενώ επέστρεφε στο σπίτι του.

Τη ζωή του έχασε ένας 23χρονος από την Κεφαλονιά, όταν το όχημα το οποίο οδηγούσε κατέληξε σε χαράδρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός που κινείτο από Σκάλα προς Πόρο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να καταλήξει σε χαράδρα.

Το συμβάν δεν αντιλήφθηκε κανείς, καθώς εκείνη την ώρα, ξημερώματα Παρασκευής (12/9), δεν υπάρχει κίνηση στην περιοχή.

Ο πατέρας του 23χρονου, που ανησύχησε επειδή ο γιος του δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του, ειδοποίησε τις Αρχές και ξεκίνησε έρευνα εντοπισμού του.

Τελικά, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9), με τον 23χρονο οδηγό, νεκρό.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί και νεκροψία-νεκροτομή.