Κερατέα: Σπίτια στις φλόγες – Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά

Όλο και πιο απειλητικές διαστάσεις λαμβάνουν οι φλόγες από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Μανούτσο της Κερατέας, με το 112 να στέλνει μηνύματα για εκκένωση περιοχών.

Εκτός ελέγχου μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής.

Το μέτωπο απειλεί πλέον κατοικημένες περιοχές, ενώ καίγονται και κάποια σπίτια, με τους κατοίκους να ειδοποιούνται από μπαράζ μηνυμάτων 112 (συνολικά 8 μέχρι στιγμής) για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς ασφαλές σημείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν υπερδιπλασιαστεί και στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 χερσαία οχήματα, 11 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα και πλήθος εθελοντών.

Ωστόσο, το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, που δεν αναμένεται να κοπάσουν σε σημαντικό βαθμό τις επόμενες ώρες.

Οι εικόνες από το σημείο, με τις ανεξέλεγκτες φλόγες, μιλούν από μόνες τους: