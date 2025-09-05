Κέρκυρα: Απολογείται ο γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης

Σήμερα απολογείται στα δικαστήρια της Κέρκυρας ο 59χρονος γιατρός που κατηγορείται για τον βιασμό 18χρονης, μετά από μήνυση που υπέβαλε η ίδια στις αρχές. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για παρεξήγηση κατά την ιατρική εξέταση.

Στα δικαστήρια της Κέρκυρας οδηγείται σήμερα, Παρασκευή (5/9) ο 59χρονος ιδιώτης γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό 18χρονης, μετά την καταγγελία που κατέθεσε η ίδια στις αρχές τη Δευτέρα (1/9).

Ο παθολόγος φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της νεαρής κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης στο ιατρείο του, αγγίζοντας σημεία του σώματός της που δεν δικαιολογούνταν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η κοπέλα αποκάλυψε το περιστατικό στη μητέρα της και μαζί απευθύνθηκαν με τον δικηγόρο τους στο αστυνομικό τμήμα, όπου υπέβαλαν μήνυση.

Ακολούθησε η σύλληψη του 59χρονου, ο οποίος παρουσιάστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στον εισαγγελέα. Μετά την απαγγελία κατηγορίας σε βάρος του, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η 18χρονη παρεξήγησε την ιατρική εξέταση.