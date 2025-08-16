Ελλάδα Κέρκυρα

Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο – Απεγκλωβίστηκαν οι επιβάτες

Διαβάζεται σε 1'
Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο – Απεγκλωβίστηκαν οι επιβάτες
CorfuTVNews

Απεγκλωβίστηκαν έγκαιρα οι περίπου 50 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονταν από το ξενοδοχείο τους σε παραλία

Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε στο Σάββατο (16/08) στην περιοχή Τρουμπέτα στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το CorfuTVNews, απεγκλωβίστηκαν έγκαιρα οι περίπου 50 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονταν από το ξενοδοχείο τους σε παραλία.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα