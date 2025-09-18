Κέρκυρα: Νεκρός 70χρονος από πτώση κολώνας

Ενας 70χρονος στην Κέρκυρε καταπλακώθηκε από κολώνα του ΟΤΕ και βρήκε τραγικό θάνατο.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο άτυχος άνδρας εκτελούσε εργασίες με σκαπτικό μηχάνημα σε οικόπεδο στην περιοχή του Μαραθιά στη νότια Κέρκυρα όταν για άγνωστους έως τώρα λόγους, έπεσε κολώνα του ΟΤΕ και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Α.Τ Νότιας Κέρκυρας.