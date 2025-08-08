Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κερατέα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής και μαίνεται στην Κερατέα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Εστάλη μήνυμα του 112.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αρχών για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε, το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8), στην Κερατέα.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά φαίνεται να πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και μαίνεται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες που βρίσκονται στην περιοχή.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστησή και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πιο συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Λίγο μετά τις 14:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της Δροσιάς για εκκένωση προς Ανάβυσσο. Ενώ λίγα λεπτά αργότερα, εστάλη νέο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Χάρβαλο, αυτή τη φορά, για να εκκενώσουν επίσης προς Ανάβυσσο.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αναβύσσου.

Υπενθυμίζεται πως, σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί σήμερα η Αττική και άλλες 5 περιοχές για εκδήλωση φωτιάς ενώ άλλες 11 περιφέρειες βρίσκονται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική, τα Κύθηρα, την Βοιωτία, την Εύβοια, την Αργολίδα και τη Λακωνία ενώ στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας καθώς και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής προβλέπεται πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3).

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» είναι οι εξής:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές: