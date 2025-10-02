Κύκλωμα ΦΠΑ: Οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον “εγκέφαλο” που “καίνε” τα μέλη της οργάνωσης

Πώς δρούσαν τα μέλη του κυκλώματος με τις απάτες ΦΠΑ και πώς έστηναν “εικονικές” εταιρείες. Οι διάλογοι με τον “εγκέφαλο” της εγκληματικής οργάνωσης.

Αποκαλυπτικοί είναι διάλογοι από τηλεφωνικές συνομιλίες που έχει καταγράψει η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων από την πολύμηνη παρακολούθησή της στα μέλη και τους εμπλεκόμενους του «δαιδαλώδους» κυκλώματος με τις απάτες μέσω σύστασης άνω των 370 εικονικών εταιρειών και την έκδοση εικονικών τιμολογιών για την επιστροφή του ΦΠΑ, με συνολικό όφελος που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του «εγκεφάλου» του κυκλώματος και προέδρου ομάδας ποδοσφαίρου της Δυτικής Αττικής στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα με έναν από τους κατηγορούμενος που έκοβε τιμολόγια:

«Εγκέφαλος»: Εκεί που μιλάμε, ο άνθρωπος είναι δικός μας;

Κατηγορούμενος: Ναι. Πες μου αυτή η εταιρεία, τι επιστροφή έχει;

«Εγκέφαλος»: 389.000 ευρώ

Κατηγορούμενος: Και χρωστάς κάπου από αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;

«Εγκέφαλος»: Πουθενά, όλα δικά μας είναι, δεν χρωστάμε πουθενά.

Κατηγορούμενος: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω. Και αυτά τι είναι, από ΦΠΑ;

«Εγκέφαλος»: Όχι από εισόδημα είναι.. Από όχι, ε παρά…

Κατηγορούμενος: Επιστροφή φόρου, παρακράτηση φόρου;

«Εγκέφαλος»: Ναι, ναι

Κατηγορούμενος: Λοιπόν, η εταιρεία τι αντικείμενο έχει;

«Εγκέφαλος»: Συμβουλευτική

Κατηγορούμενος: Συμβουλευτική ΟΚ, κλείσε.

Ακολουθεί διάλογος μεταξύ του «εγκεφάλου» του κυκλώματος, του αδερφού του που είναι δημοτικός υπάλληλος και βρίσκεται στον ίδιο χώρο και ενός μέλους του κυκλώματος, για χρήματα που έχουν μπει και την εντολή που έδωσε, να αποσταλεί «δικός τους άνθρωπος» για να κάνει ανάληψη και να κρατήσει 50 ευρώ για τον κόπο του:

«Εγκέφαλος»: Πόσα είναι μέσα;

Αδερφός: 13.890 ευρώ

«Εγκέφαλος»: Θα βγάλεις 13.800

Μέλος κυκλώματος: Ναι

«Εγκέφαλος»: Και θα του πεις του αλλουνού, κάνε μου μία ανάληψη πες του, 13.800 και δώσε μου 13.750 θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο.

Μέλος κυκλώματος: ΟΚ

Ακολουθεί επαφή του «εγκεφάλου» του κυκλώματος με εμπλεκόμενο που του χρωστάει χρήματα:

«Εγκέφαλος»: Πού είσαι;

Εμπλεκόμενος: Είμαι τρελαμένος φίλε, τρέχω σαν παλαβός, για πες μου…

«Εγκέφαλος»: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία, να περάσεις να σου δώσω 2.000 ευρώ

Εμπλεκόμενος: Ναι μπράβο! Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.

«Εγκέφαλος»: Ε, τι κάτι είναι και αυτό; Από τα επτά;

Εμπλεκόμενος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται… ρε φίλε για να καταλάβεις, τι τραβάω.

Σε άλλη συνομιλία, ο «εγκέφαλος» ζητάει από εμπλεκόμενο να του κόψει τιμολόγιο με μεγάλα ποσά για καύσιμα, ώστε να εμφανίζει έξοδα:

«Εγκέφαλος»: Σε έχω ανοιχτή ακρόαση, είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη. Αν χρειαστούν «χαρτί» για καύσιμα, έχουμε να τους δώσουμε;

Κατηγορούμενος: «Χαρτί»; Τιμολόγιο θες;

«Εγκέφαλος»: Ναι, ναι

Κατηγορούμενος: Τι ποσό;

«Εγκέφαλος»: 150.000 ευρώ. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Κατηγορούμενος: Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό

«Εγκέφαλος»: Ναι σπαστά, όχι όλα μαζί

Κατηγορούμενος: Τι καύσιμο;

«Εγκέφαλος»: Πετρέλαιο ρε φίλε για φορτηγά.

Κατηγορούμενος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή

«Εγκέφαλος»: Έξοδα θέλουν ναι

Στην επόμενη συνομιλία που έχει καταγράψει η παρακολούθηση των Αρχών, προκύπτει πως ο «εγκέφαλος» γνωρίζει τον γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό που αναφέρεται στην δικογραφία:

«Εγκέφαλος»: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο

Κατηγορούμενος: Είμαι εδώ στον (αναφέρει το όνομα του τηλεοπτικού παραγωγού), λέω αν τον ήθελες κάτι

«Εγκέφαλος»: Ναι, θα σε πάρω σε λίγο

Κατηγορούμενος: Εντάξει, εντάξει, γεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επέμβαση των Αρχών ήταν άμεση πριν η ζημία σε βάρος του Δημοσίου αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ, καθώς εκκρεμούσε η απόδοση παρακρατούμενου φόρου άνω των 3,7 εκατομμυρίων, ενώ πάνω από 12 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.