Κιλκίς: Νεκρός σε τροχαίο 25χρονος μοτοσικλετιστής

Νεκρός 25χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στο Κιλκίς. Συγκρούστηκε με ΙΧ φορτηγάκι.

Ένας 25χρονος δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, στις 21:00 , στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάστρου – Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκε με Ι.Χ. φορτηγάκι το οποίο οδηγούσε 45χρονος.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού μοτοσικλετιστή, ενώ έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.