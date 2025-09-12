Κιλκίς: Νεκρός σε τροχαίο 25χρονος μοτοσικλετιστής

Κιλκίς: Νεκρός σε τροχαίο 25χρονος μοτοσικλετιστήςΔιαβάζεται σε 1'
Νεκρός 25χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στο Κιλκίς. Συγκρούστηκε με ΙΧ φορτηγάκι.
- 12 Σεπτεμβρίου 2025 12:26
Ένας 25χρονος δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, στις 21:00 , στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάστρου – Κιλκίς.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκε με Ι.Χ. φορτηγάκι το οποίο οδηγούσε 45χρονος.
Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού μοτοσικλετιστή, ενώ έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.