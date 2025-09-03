Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα με 3 ΙΧ στην Αττική Οδό – Πού έχει καθυστερήσεις

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό, λόγω καραμπόλας. Πού σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (3/9) στην Αττική Οδό, μετά την έξοδο Μαραθώνος, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, στο σημείο συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματίες. Ωστόσο, λόγω του ατυχήματος καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, από την Ανθούσα έως την Κάντζα.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τετάρτης (3/9) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και ιδιαίτερα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι και στα δύο ρεύματα.

Προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο, ειδικά στην Βασιλίσσης Σοφίας και την Βασιλέως Κωνσταντίνου.