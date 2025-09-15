Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό λόγω τροχαίων – Στο “κόκκινο” Κηφισίας και Μεσογείων

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων σε δρόμους του λεκανοπεδίου. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (15/09) στη Λεωφόρο Κηφισού, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα με το καλημέρα στην κίνηση των οχημάτων.

Στο ένα τροχαίο σημειώθηκε καραμπόλα μεταξύ τριών αυτοκινήτων ενώ στο δεύτερο ενεπλάκησαν δύο φορτηγά που συγκρούστηκαν.

Ως αποτέλεσμα στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση να ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς και να συνεχίζεται μέχρι και μετά την Ιερά Οδό. Στην άνοδο κίνηση συναντούν οι οδηγοί από πριν τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της Κηφισιάς με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Χίλτον. Με δυσκολίες και η Μεσογείων στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, στον Καρέα προς Κατεχάκη, στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο

Στην Αττική οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισιάς και 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στην Αττική οδό ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.