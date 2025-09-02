Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Όδο

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων σε δρόμους του λεκανοπεδίου. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής έχει επιστρέψει για τα καλά, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν και σήμερα Τρίτη (2/9) σημαντικές καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, για μια ακόμα ημέρα, ο Κηφισός είναι στο “κόκκινο”, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στην κάθοδο, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις υπάρχουν στην Ποσειδώνος στο ρεύμα προς τον Πειραιά μετά τη συμβολή με τον Κηφισό καθώς και σε τμήματα στην Κηφισιάς, την Μεσογείων και στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 25 λεπτά. Συγκεκριμένα:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.