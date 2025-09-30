Κίνηση στους δρόμους: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Για ακόμα μια μέρα, σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Για ακόμη ένα πρωινό, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Ο Κηφισός και σήμερα, Τρίτη (30/9) έχει την τιμητική του, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, με τα προβλήματα να εντοπίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ύψος του Περιστερίου.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας, στη Μεσόγειων και στην Κατεχάκη, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις οδούς του κέντρου της Αθήνας.

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 30 λεπτά. Πιο συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ