Κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στη Βουλιαγμένης – Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Με σημαντικά προβλήματα είναι αντιμέτωποι οι οδηγοί που κινούνται σε μια σειρά από κεντρικές αρτηρίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πού υπάρχουν καθυστερήσεις.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (05/09) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Αλίμου, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Δωδεκανήσου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος του Ελληνικού μέχρι την Αργυρούπολη.

Εκτός του τροχαίου, σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, με σημαντικότερα αυτά στον Κηφισό, καθώς η κίνηση εκτίνεται από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Πειραιά, όπως επίσης και στην Αττική Οδό, από την Παλλήνη μέχρι τη Μεταμόρφωση.

Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί σε τμήματα της Κηφισίας, της Μεσογείων, της Κατεχάκη και της Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά όπως επίσης και σε αυτούς γύρω από το Σύνταγμα.