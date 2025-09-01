Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων σε δρόμους του λεκανοπεδίου. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Επέστρεψαν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου και πλέον επίσημα επέστρεψε η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στον Κηφισό.

Ειδικότερα στο “κόκκινο” είναι ο Κηφισός, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στην κάθοδο, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα στην κίνηση και στην Ποσειδώνος στο ρεύμα προς τον Πειραιά μετά τη συμβολή με τον Κηφισό αλλά και κατά τμήματα σε Κηφισιάς και Μεσογείων.

Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις 20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας, 15΄-20΄ από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισιάς και 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.