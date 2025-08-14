Κολωνός: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε χώρο που θα στεγαστεί σύνδεσμος του ΠΑΟ

Έκρηξη από τέσσερα γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο στον Κολωνό που ετοιμαζόταν για άτυπο σύνδεσμο οπαδών του Παναθηναϊκού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Εμπρηστική επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 5 το πρωί σε ισόγειο χώρο πολυκατοικίας, επί της οδού Αλικαρνασσού, στον Κολωνό.

Ο μηχανισμός αποτελούνταν από 4 γκαζάκια και από την έκρηξή του προκλήθηκε μαύρισμα και περιορισμένες ζημιές στην είσοδο του κτιρίου και τα ρολά ασφαλείας, αλλά και σε ένα σταθμευμένο όχημα.

Ο χώρος είχε μισθωθεί από οπαδούς του Παναθηναϊκού που τον ετοίμαζαν για άτυπο σύνδεσμο. Αυτό φαίνεται το γνώριζαν οι δράστες και πραγματοποίησαν την επίθεσή τους. Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στου Αθλητικούς Χώρους.