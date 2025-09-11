Κως: Για απόπειρα βιασμού συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός

Δικογραφία κατά 28χρονου για απόπειρα βιασμού στην Κω.

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 28χρονου για βιασμό σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Ο άνδρας φέρεται να αποπειράθηκε να εξαναγκάσει σε συνουσία γυναίκα που κινείτο πεζή.

Η Αστυνομία, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης, κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την παθούσα και εξεταζόμενος αποδέχτηκε την πράξη του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.