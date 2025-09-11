Κως: Για απόπειρα βιασμού συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός

Κως: Για απόπειρα βιασμού συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπόςΔιαβάζεται σε 1'
Δικογραφία κατά 28χρονου για απόπειρα βιασμού στην Κω.
- 11 Σεπτεμβρίου 2025 10:41
Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 28χρονου για βιασμό σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.
Ο άνδρας φέρεται να αποπειράθηκε να εξαναγκάσει σε συνουσία γυναίκα που κινείτο πεζή.
Η Αστυνομία, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης, κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την παθούσα και εξεταζόμενος αποδέχτηκε την πράξη του.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.