Κρήτη: Μωρό 1,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Στο νοσοκομείο, διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 1,5 ετών, που έπεσε από μπαλκόνι σπιτιού στα Χανιά.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (07/08) στην περιοχή Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων, στην Κρήτη, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 1,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι σπιτιού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το συμβάν σημειώθηκε όταν το μωρό διέφυγε της προσοχής των ανθρώπων που ήταν μαζί του, με αποτέλεσμα να πέσει από μπαλκόνι σπιτιού.

Το μωρό αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στον θώρακα και το κεφάλι, χθες στις 10:00, και όπως ενημέρωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, εξετάστηκε από νευρολόγο και παιδοχειρουργό, διασωληνώθηκε, υπεβλήθη σε αξονική, όμως οι γιατροί έκριναν αναγκαίο να διακομισθεί στο ΠΑΓΝΗ.

Εκεί εισήχθη αμέσως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου βρίσκεται διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού για έκθεση σε κίνδυνο, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα, προκειμένου να μεταβεί στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.