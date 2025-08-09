Κρήτη: Όχημα παρέσυρε και σκότωσε πεζό στην Χερσόνησο

Ένας άνδρας έχασε την ζωή του στην Χερσόνησο της Κρήτης έπειτα από τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα την θανατηφόρα παράσυρσή του.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, γύρω στις 17:00 στην περιοχή της Χερσονήσου στην Κρήτη όπου ένας πεζός έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, όχημα που κινούνταν από τα Μάλια προς Χερσόνησο βρέθηκε μπροστά σε έναν άνδρα που διέσχιζε τον δρόμο. Στο σημείο ενεπλάκη ένα βαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε εμπλοκή στο περιστατικό και από μηχανή.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός του βαν προσπάθησε να αποφύγει τον πεζό, ωστόσο συγκρούστηκε με μια μηχανή στο αντίθετο ρεύμα, με τον άτυχο πεζό να παρασύρεται και να χάνει τραγικά την ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, όμως ήταν ήδη αργά.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται.