Κρήτη: Σύγκρουση δύο βαν στον ΒΟΑΚ – Τουλάχιστον 8 τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα στον ΒΟΑΚ. Σύγκρουση δύο βαν και τουλάχιστον 8 τραυματίες.

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8), στις αρχές στο Ηράκλειο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μίνι βαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας creta24.gr, τα δύο βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους όταν το ένα -το οποίο μετέφερε Πολωνούς τουρίστες από το Καλάμι προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου- βγήκε στο αντίθετο ρεύμα πάνω στη στροφή και έπεσε πάνω στο άλλο το οποίο μετέφερε Σλοβένους τουρίστες προς το Ρέθυμνο.

Η οδηγός του δεύτερου οχήματος αντέδρασε στρέφοντας προς το δεξί πρανές του δρόμου, αλλά η σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε.

CRETA24.GR

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 8. Από αυτούς, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, οι επτά φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο οδηγός του πρώτου οχήματος φέρει κατάγματα, αλλά – ως πρώτη εικόνα – δεν κινδυνεύει η ζωή του. Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε κοπιώδης προσπάθεια των πυροσβεστών.

Επιτόπου έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δύο οχήματα της ΕΜΑΚ και οχήματα της Τροχαίας εθνικών οδών.