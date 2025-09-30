Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια προπόνησης

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά την διάρκεια προπόνησης ομάδας στην Λαμία, όταν οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Λαμία, όπου ποδοσφαιριστής του Αστέρα Σταυρού δέχθηκε επίθεση από οχιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lamiasports.gr, ο 29χρονος παίκτης της ομάδα, χρησιμοποιούσε τις βρύσες στο γήπεδο όπου γινόταν η προπόνηση, όταν ένιωσε το δάγκωμα του φιδιού.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.