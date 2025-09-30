Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια προπόνησης

Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια προπόνησηςΔιαβάζεται σε 1'
Αναστάτωση προκλήθηκε κατά την διάρκεια προπόνησης ομάδας στην Λαμία, όταν οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
- 30 Σεπτεμβρίου 2025 21:44
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Λαμία, όπου ποδοσφαιριστής του Αστέρα Σταυρού δέχθηκε επίθεση από οχιά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lamiasports.gr, ο 29χρονος παίκτης της ομάδα, χρησιμοποιούσε τις βρύσες στο γήπεδο όπου γινόταν η προπόνηση, όταν ένιωσε το δάγκωμα του φιδιού.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.