Λάρισα: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο του 53χρονου – Σενάρια για χρυσοθηρία

Το σενάριο της χρυσοθηρίας εξετάζουν οι Αρχές γύρω από τον θάνατο του 53χρονου σε αυτοσχέδια σήραγγα στη Λάρισα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στην περιοχή μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, όπου ένας 53χρονος άνδρας βρέθηκε εγκλωβισμένος σε υπόγεια σήραγγα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της ΕΜΑΚ, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του αργά το βράδυ της Τρίτης (30/09) και λίγο αργότερα κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το θύμα με καταγωγή από τον Πτελεό Μαγνησίας όπου διατηρούσε αγροτικές εκτάσεις, παρέμενε εγκλωβισμένος για ώρες σε αυτοσχέδιο άνοιγμα μήκους περίπου 25 μέτρων. Παρά την παροχή οξυγόνου, τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτή, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι. Η επιχείρηση κράτησε πολλές ώρες, καθώς χρειάστηκε να κατασκευαστούν ειδικά υποστηλώματα ώστε να προσεγγίσουν με ασφάλεια οι πυροσβέστες τον εγκλωβισμένο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε και κατολίσθηση, που καθυστέρησε ακόμη περισσότερο το έργο.

Αυτόπτες αναφέρουν πως ο 53χρονος για αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του, ωστόσο προσωρινά οι διασώστες κατάφεραν να του δώσουν οξυγόνο, γεγονός που είχε δημιουργήσει ελπίδες. Τελικά όμως η μάχη αποδείχθηκε άνιση.

Το χρονικό και οι υπόνοιες για χρυσοθηρία

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σπηλιά βρίσκονταν συνολικά τρία άτομα που είχαν στήσει πρόχειρο «εργοτάξιο», αναζητώντας -όπως εκτιμάται- χρυσές λίρες, ακολουθώντας τοπικό θρύλο. Η αρχική παρέα φέρεται να ήταν τετραμελής.

Μεταξύ τους και ένας 77χρονος, ο οποίος αντιμετώπισε έντονη δύσπνοια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, μετά την παροχή φροντίδας κρατείται πλέον από τις αστυνομικές αρχές, καθώς εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο ίδιος κατάγεται από τον Αλμυρό, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά διατηρώντας γραφείο τελετών.

Οι άλλοι δύο που βρίσκονταν μαζί με τον 53χρονο εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται για καταθέσεις.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας να παραμένει στο μικροσκόπιο. Συλλέγονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.