Ελλάδα Τροχαία Ατυχήματα

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη – Νοσηλεύεται στο Τζάνειο

Διαβάζεται σε 1'
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ (αρχείου)
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ (αρχείου) ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI

Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε 33χρονη στο Τζάνειο Νοσοκομείο έπειτα από παράσυρση όταν επιχείρησε να διασχίσει την λεωφόρο Ποσειδώνος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (31/08) όταν μία γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 33χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα που οδηγούσε ο 58χρονος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Για τον οδηγό έγιναν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και συνελήφθη.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα