Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη – Νοσηλεύεται στο Τζάνειο
Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε 33χρονη στο Τζάνειο Νοσοκομείο έπειτα από παράσυρση όταν επιχείρησε να διασχίσει την λεωφόρο Ποσειδώνος
- 31 Αυγούστου 2025 07:33
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (31/08) όταν μία γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 33χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα που οδηγούσε ο 58χρονος.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Για τον οδηγό έγιναν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και συνελήφθη.