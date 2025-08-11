Λεωφόρος Ποσειδώνος: Τροχαίο ατύχημα – Χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα

Ακόμη ένα τροχαίο στη Λ. Ποσειδώνος, με θύμα αυτή τη φορά μια γυναίκα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8), στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με μία γυναίκα να ανασύρεται νεκρή.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, ενώ η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται πως, τροχαίο στη Λ. Ποσειδώνος σημειώθηκε και το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του.