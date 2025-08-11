Ελλάδα Τροχαία Ατυχήματα

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Τροχαίο ατύχημα – Χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα

Διαβάζεται σε 1'
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ (αρχείου)
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ (αρχείου) ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI

Ακόμη ένα τροχαίο στη Λ. Ποσειδώνος, με θύμα αυτή τη φορά μια γυναίκα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8), στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με μία γυναίκα να ανασύρεται νεκρή.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, ενώ η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται πως, τροχαίο στη Λ. Ποσειδώνος σημειώθηκε και το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα