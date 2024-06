LGBTQI+: Έλα στη δουλειά “όπως είσαι”

Διανύοντας τον «πολύχρωμο» μήνα του Pride, εργαζόμενοι της Teleperformance Greece περιγράφουν πώς μοιάζει ένα «διαφορετικό» και ποικιλόμορφο περιβάλλον εργασίας που κάνει πράξη τη συμπερίληψη και την αποδοχή.

«Ήταν τόσο έντονη η αποδοχή στο περιβάλλον εργασίας που άρχισα να έχω πρόβλημα όταν επέστρεφα σπίτι. Περνούσα 8 ώρες σε ένα χώρο που όλοι αποδεχόντουσαν ποιος είμαι, τι είμαι, δεν υπήρχαν ερωτήσεις, και μετά έπρεπε να επιστρέψω στην πραγματικότητα της καθημερινότητας». Μία πάγια διεκδίκηση της LGBTQI+ κοινότητας είναι η συμπερίληψη και η αποδοχή της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας στην εργασία. Όταν όμως αυτή η διεκδίκηση «βγαίνει» από τα όρια της κοινότητας και ενσωματώνεται στην πολιτική μίας εταιρείας, τότε και μόνο τότε, η συμπερίληψη στην εργασία παύει να είναι μονάχα τρεις λέξεις που «συνθέτουν» ένα μανιφέστο. Όταν ένας χώρος εργασίας γίνεται safe zone, καταφέρνει να ευδοκιμήσει, να αναπτυχθεί ολόκληρη η κοινωνία και τελικά να «γεννηθούν» εμπειρίες όπως αυτή που μοιράζεται ο Χρήστος, εργαζόμενος στην Teleperformance Greece.

Με αφορμή το Athens Pride 2024, τις δράσεις και τα events που συνοδεύουν όλον τον Ιούνιο , τον «πολύχρωμο» μήνα του Pride, η Teleperformance Greece, συζητά τα θέματα της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας υπό από την ομπρέλα μιας παγκόσμιας καμπάνιας με τίτλο: «Together we thrive: Be you. Be bold. Belong.»

Ο Χρήστος και τρεις ακόμα συνάδελφοί του από την Teleperformance Greece, περιγράφουν την προσωπική τους θέση και εμπειρία σχετικά με το coming out, την αποδοχή από τον περίγυρο και τον ίδιο τους τον εαυτό, τη σημασία και τις δυναμικές σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί εντός της LGBTQIA+ κοινότητας και τη σημασία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, που σέβεται τη διαφορετικότητα και καλλιεργεί μια κουλτούρα ενότητας, σεβασμού και ευαισθητοποίησης.

Συγκεκριμένα, η Σόζη, o Ιωάννης, ο Χρήστος και ο Pablo μοιράστηκαν τις τόσο κοινές αλλά και ταυτόχρονα τόσο διαφορετικές ιστορίες αποδοχής του εαυτού και της ταυτότητάς τους, κάνοντας μια αναδρομή στο ταξίδι τους μέσα στην κοινότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στο πόσο σημαντικό είναι να εργάζονται σε ένα περιβάλλον όπως η Teleperformance, που καλλιεργεί την ασφάλεια και “αγκαλιάζει” τη διαφορετικότητα και εκφράζουν την επιθυμία τους για μια κοινωνία που θα “σφύζει” από αγάπη και αποδοχή.

“Αν μπορούσα να ονειρευτώ κάτι, θα ήταν ένα μέλλον που δεν θα χρειαζόταν να γιορτάζουμε το μήνα Υπερηφάνεια”

«Στις περισσότερες εταιρείες γιορτάζουν το μήνα Περηφάνειας και τέλος. Όταν ήρθα στην Teleperformance μού έκανε μεγάλη εντύπωση πόσο συμπεριληπτικό είναι το περιβάλλον. Ήταν τόσο έντονη η αποδοχή στο περιβάλλον εργασίας που άρχισα να έχω πρόβλημα όταν επέστρεφα σπίτι. Περνούσα 8 ώρες σε ένα χώρο που όλοι αποδεχόντουσαν ποιος είμαι, τι είμαι, δεν υπήρχαν ερωτήσεις, και μετά έπρεπε να επιστρέψω στην πραγματικότητα της καθημερινότητας.

Αν μπορούσα να ονειρευτώ κάτι, αν και είναι ουτοπικό, θα ήταν ένα μέλλον στο οποίο δεν θα χρειαζόταν να γιορτάζουμε το μήνα Υπερηφάνειας, γιατί δεν θα γίνονταν τέτοιες συζητήσεις. Οι άνθρωποι δεν θα χρειαζόταν να κρύβουν ποιοι είναι και τι θέλουν και δεν θα χρειαζόμασταν καν την κοινότητα, γιατί όλοι θα ήταν μέλη μιας Παγκόσμιας κοινότητας – αυτής των ανθρώπων», αναφέρει ο Χρήστος.

“Πολλοί άνθρωποι εντός της κοινότητας έχουν ζήσει στο μίσος”

«Αν το σκεφτείς η κοινότητα είναι μια οικογένεια και όπως όλες οι οικογένειες φωνάζουμε ο ένας στον άλλο, τσακωνόμαστε, παρεξηγούμαστε. Αλλά αν κάποιος εκτός της κοινότητας διανοηθεί να μας πειράξει, τότε ενωμένοι θα τον αντιμετωπίσουμε. Εντός της κοινότητας όμως, ναι, θα φωνάξουμε, δεν θα υπάρχει η απόλυτη αποδοχή, όπως ακριβώς στις οικογένειες», λέει η Σόζη, με την ίδια να προσθέτει πως:

«Οφείλω την ωραία μου ζωή στη μητέρα μου, αυτή πάντα μου έλεγε να είμαι καλή με τους ανθρώπους, ώστε μια μέρα να είναι καλοί και μεταξύ τους. Να είσαι καλή, μου έλεγε, να τους χαμογελάς και να τους δίνεις αυτό που τους λείπει. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εντός της κοινότητας που έχουν ζήσει στο μίσος».

“Όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλέον μιλούν ανοιχτά για την ταυτότητα τους”

Ο Pablo, από την Ισπανία, μιλά για τη μετάβασή του από την χώρα του στην Ελλάδα όπου παρά τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί σχετικά με την ορατότητα, υπάρχουν ακόμα ταμπού και προκαταλήψεις γύρω από τη διαφορετικότητα. «Η Ισπανία είναι μια χώρα στην οποία η αποδοχή της LGBTQI+ κοινότητας είναι πολύ μεγάλη και πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι παντού έτσι. Όταν ήρθα στην Ελλάδα έζησα μια μεταβατική περίοδο γιατί – αν και υπάρχει αποδοχή- υπάρχουν πολλά ταμπού και οι άνθρωποι δεν μιλάνε τόσο εύκολα γι’αυτό», λέει ο ίδιος.

Η Teleperformance Greece εντάσσει στην εταιρική της πολιτική αποφάσεις και δράσεις DE&I που προωθούν την αποδοχή για τη διαφορετικότητα, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον ασφαλές, μέσα στο οποίο ο καθένας μπορεί να είναι ο καλύτερος εαυτός του και να εξελίσσεται. Προσφέρει ένα υγιές περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που έχει αποδείξει με πολλούς τρόπους ότι το να «βγαίνεις» όπως είσαι στην καθημερινή σου δουλειά, είναι απόλυτα αποδεκτό και γιορτάζεται.

«Νιώθω ασφαλής γιατί αν κάποιος πει ή κάνει κάτι που θα με προσβάλλει, αυτή η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές προκειμένου να προστατεύει και να αντιμετωπίζει τέτοιες συμπεριφορές.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλέον μιλούνανοιχτά για την ταυτότητα τους και αυτό είναι σημαντικό γιατί χρειαζόμαστε την ορατότητα. Τη χρειαζόμαστε για να νιώσουμε κανονικοί εντός και εκτός κοινότητας. Και για να βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι και να νιώσουν καλά με αυτό που είνα», καταλήγει ο Ρablo.

“Αν δε βοηθάς με τις πράξεις σου όσους το χρειάζονται, τότε είναι σαν να βοηθάς τους κακοποιητές”

Αναδεικνύοντας τη σημασία της αποδοχής «από μέσα προς τα έξω», ο Ιωάννης επισημαίνει την ανάγκη να αποδεχθεί ο καθένας τον εαυτό του και να “αγκαλιάσει” την ποικιλομορφία της κοινότητας.

“Μέσα στην κοινότητα υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα και νομίζω ότι πρώτα πρέπει να αποδεχθούμε τους εαυτούς μας και τη διαφορετικότητα μας εντός, πριν βγούμε έξω ζητώντας να μας αποδεχθούν όλοι οι υπόλοιποι”, τονίζει και προθέτει πως: “Πιστεύω ότι αν δε βοηθάς με τη στάση και τις πράξεις σου όσους χρειάζονται βοήθεια, και απλώς κοιτάζεις αλλού, τότε είναι σαν να βοηθάς τους κακοποιητές“.

Η Τeleperformance Greece στέκεται υπερήφανα στο πλευρό των «Υπερήφανων Γονέων»

Φέτος η Teleperformance Greece συμμετέχει για ακόμα μία χρονιά στο Athens Pride 2024, στις 15 Ιουνίου, ως χορηγός, συμπράττοντας με την ΜΚΟ “Υπερήφανοι Γονείς” καλύπτοντας τόσο το κόστος της συμμετοχής στο Athens Pride και το Euro Pride, όσο και την υποστήριξη των νέων δράσεων τους.

Οι “Υπερήφανοι Γονείς” είναι ομάδα υποστήριξης κι ενδυνάμωσης γονέων με ΛΟΑΤΚΙ παιδιά.

Μία διαφορετική σελίδα για τη διαφορετικότητα

Η Teleperformance δεσμεύεται για τη διαφορετικότητα και την ένταξη και συνεχίζει να στοχεύει στην ενδυνάμωση της LGBTQI+ κοινότητας, γιορτάζοντας τη μοναδικότητα του καθενός. Η TP Pride δεσμεύεται να καλλιεργεί μια εταιρική κουλτούρα όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να φέρουν τον αυθεντικό εαυτό τους στη δουλειά, καθώς κάθε μέρα εργάζεται για έναν κόσμο πιο ισότιμο.

Έχοντας υπογράψει περήφανα τη Χάρτα Διαφορετικότητας (PDF), η Teleperformance Greece επενδύει σε πρωτοβουλίες για να δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων με μοναδικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές εμπειρίες ζωής και να τους δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουν το ταλέντο και τις δεξιότητές τους, να αναπτυχθούν επαγγελματικά και να πετύχουν τους στόχους τους.

