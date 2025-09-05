Μαφία της Κρήτης: Συνεχίζονται οι απολογίες κατηγουμένων – Προφυλακίστηκαν πέντε

Μέχρι στιγμής σήμερα, έχουν απολογηθεί δέκα άτομα εκ των οποίων έχουν προφυλακισθεί πέντε ενώ έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρία άτομα.

Συνεχίζονται οι απολογίες κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά οι οποίοι προσήλθαν στο Δικαστικό Μέγαρο σήμερα το πρωί, δεύτερη μέρα των απολογιών. Οι απολογίες, πάντα σε σχέση με την πρώτη δικογραφία, αφορούν σε έκνομες πράξεις σχετικά με ναρκωτικά όπλα, διακίνηση κατοχή και εμπορία αυτών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαπλοκή με θεσμικούς εκπροσώπους.

Ανάμεσα στους προς απολογία και οι δύο, που φέρονται ως οι εγκέφαλοι του παράνομου κυκλώματος, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει απολογίες σε ανακριτή και εισαγγελέα και αναμένεται η απόφαση της εισαγγελέως για κράτησή τους ή όχι.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών απομένει να περάσουν την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι.