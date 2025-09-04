Μαφία της Κρήτης: Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι – Οι φόβοι για διαρροές και οι εκβιασμοί

Με τη δράση της “Μαφίας της Κρήτης” να έρχεται στο φως, νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι από την ογκώδη δικογραφία δείχνουν την ανησυχία των μελών της οργάνωσης για διαρροές.

Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης (4/9) οι πρώτοι 17 από τους 49 συλληφθέντες, κατηγορούμενοι ως μέλη της “Μαφίας της Κρήτης“, της πολυπληθούς και πολυεπίπεδης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε την περασμένη Κυριακή στην Κρήτη.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, καθώς οι κατηγορίες που τους βαρύνουν είναι βαρύτατες.

Λόγω των συνθηκών, οι κατηγορούμενοι δίνουν εξηγήσεις σε τρεις ανακριτές. Αύριο, Παρασκευή (5/9) θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 16, ενώ 16 εξ αυτών βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Μάλιστα, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Παράλληλα διαρκώς αποκαλύπτονται βίντεο και διάλογοι σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Σε βίντεο που “έφερε” στο φως η ΕΡΤ, διακρίνονται πελάτες να επισκέπτονται το σπίτι διακινητή, την ώρα που οι αστυνομικοί, έχοντας ανεβεί σε γειτονική οικοδομή, κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τις κινήσεις τους.

Προκειμένου να κρατούν κρυφά τα ίχνη τους, απέφευγαν τις παραδοσιακές τους πιάτσες, πιθανότατα γιατί είχαν αντιληφθεί διαρροές εκ των έσω και εξέφραζαν την ανησυχία τους όπως φαίνεται σε διαλόγους που περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία της υπόθεσης.

Διάλογος 1

«Β.Σ.»: Άκου και το άλλο που θα στο πω να το ξέρεις…ο ο κατάσκοπος τον Μ… τον ξέρεις τον κατάσκοπο.

«Άγνωστος 822»: Άκου στα Χανιά είναι πολλά ρουφιανάκια.

«Β.Σ.»: Όχι, αλλά άκου άμα σε δει εδώ θα πάει σε όλη την πλατεία και θα πει ο Ν… είναι…πήγε απ’ το παρκινγκ του αλλουνού.

Διάλογος 2

«Σ. Μ.»: Μπορεί να έχουν κάποιον εντοπίσει.

«Ν. 234»: να χώσουνε την μαϊμού να μην λέω ονόματα τον ψηλό.

«Σ. Μ.»: Λες να είναι εκεί ο …

«Ν. 234»: Αυτός κάνει σίγουρα μ@@@ τώρα…

Η δεύτερη δικογραφία που σχετίζεται με τη Μονή Αγίας Τριάδος

Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας βρίσκεται και η δεύτερη δικογραφία που περιλαμβάνει σοβαρότατα αδικήματα και αποκαλύπτει σκάνδαλο με 175 στρέμματα μοναστηριακής γης και ζημία που φτάνει το 1,5 εκ. ευρώ για την υπόθεση της Μονής Αγίας Τριάδος.

Έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους επιχειρηματίες δικηγόρος και επίσκοπος φέρονται να συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η περιουσία της Μονής καταπατήθηκε και αποποιήθηκε μεθοδευμένα. Ο ηγούμενος, σύμφωνα με τη δικογραφία, εκβιαζόταν με ευαίσθητο υλικό, ενώ οι απειλές στόχευαν να φιμώσουν και όσους αντιδρούσαν όπως φαίνεται από άκρως αποκαλυπτικούς διαλόγους.

«Στείλατε χαρτιά θα δείτε τώρα τι έχετε να πάθετε. Θα σας βγάλω στα κανάλια γιατί έχω στοιχεία και για σένα. Τώρα αρχίζει ο πόλεμος», φέρεται να λέει ο κατηγορούμενος Μ.Α.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και βίντεο για να εκβιάσουν κληρικούς.

Διάλογος 3

Κ. Α.: Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας…τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε . Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε . Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1000 δύο φωτογραφίες… μα είναι και μ@@ας ο άνθρωπος.

Άγνωστος: Ναι ναι ναι που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο.