Μάγδα Φύσσα: Θα κουβαλήσουμε τον Παύλο στους ώμους μας και θα τον πάμε εκεί που αξίζει

«Δεν θα αφιερώσω τη μέρα μου στον δολοφόνο του παιδιού μου» είπε η μητέρα του Παύλου Φύσσα στη συγκέντρωση για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του.

«Βύθισαν στο πένθος την οικογένειά μας, μας βύθισαν, στα τάρταρα μας πήγαν» δήλωσε η Μάγδα Φύσσα από τη συγκέντρωση στη μνήμη του γιου της, Παύλου, που δολοφονήθηκε πριν από 12 χρόνια από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή.

«Eγώ σήμερα δεν θα αφιερώσω τη μέρα μου στον δολοφόνο του παιδιού μου. Εγώ σήμερα και η οικογένεια, όλοι θα κουβαλήσουμε τον Παύλο στους ώμους μας και θα πάμε να τον εναποθέσουμε εκεί που αξίζει, στη Μάντρα της Κοκκινιάς», πρόσθεσε η Μάγδα Φύσσα μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, και στην οποία έδωσε το «παρών» πλήθος κόσμου, η Μάγδα Φύσσα, είχε στους ώμους της παλαιστινιακό μαντήλι, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της προς το παλαιστινιακό λαό που δοκιμάζεται στη Γάζα. Στο πλευρό της για ακόμα μία χρονιά ο πατέρας του, Βασίλη Μάγγου, θύματος αστυνομικής βίας.

Η Μάγδα Φύσσα στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Νωρίτερα η μητέρα του Παύλου Φύσσα βρέθηκε στο Κερατσίνι, στην προτομή του γιου της και άφησε λουλούδια καταχειροκροτούμενη από το πλήθος που βρισκόταν εκεί.

Η Μάγδα Φύσσα Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη