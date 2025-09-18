Ξεκίνησε η μεγάλη πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα – Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Πλήθος κόσμου δίνει και φέτος το “παρών” στη μεγάλη αντιφασιστική πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, 12 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του.

Ξεκίνησε η μεγάλη αντιφασιστική πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς, με την οποία κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τη μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις στη μνήμη του πραγματοποιούνται και σε τουλάχιστον άλλες δέκα περιοχές της χώρας.

Οι γονείς του, συγγενικά του πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις, βρίσκονταν στο σημείο από νωρός για να τιμήσουν τη μνήμη του, με τον κόσμο να αυξάνεται όσο περνά η ώρα.

Χαρακτηριστική φιγούρα – σύμβολο η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα, στο μνημείο του παιδιού της.

Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του Παύλου στο Κερατσίνι

Στο πλευρό της Μάγδας Φύσσα βρίσκονται το ΠΑΜΕ, οργανώσεις και φοιτητικοί σύλλογοι, ΚΕΕΡΦΑ, αριστερές οργανώσεις, συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου κ.ά.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ.

Σε δηλώσεις του ο πρώτος ανέφερε: «Ο φασισμός είναι γέννημα-θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος. Είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε τονίσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής ότι τον φασισμό «βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον». Αυτοί οι στίχοι είναι περισσότερο επίκαιροι σήμερα, που αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος, που ετοιμάζεται να αποφυλακιστεί ο Κασσιδιάρης».

Από την πλευρά του, ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε: «12 χρόνια μετά η φωνή του Παύλου αντηχεί μέσα μας, αντηχεί για δύναμη, για ελπίδα, αντηχεί τη φωνή της νέας γενιάς απέναντι στον φασισμό, απέναντι στα άκρα, απέναντι σε όσους σιωπούν στα σκοτάδια. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την ιστορία του, την μνήμη του, είμαστε εδώ γιατί δεν φοβόμαστε. Είμαστε εδώ γιατί αυτό που συνέβη πριν 12 χρόνια έχει στιγματίσει μια ολόκληρη γενιά».

Η φετινή μαύρη επέτειος συμπίπτει με την αποφυλάκιση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, την περασμένη εβδομάδα.

INTIME

Αντιφασιστική συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα INTIME NEWS

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην αντιφασιστική πορεία για τον Παύλο Φύσσα EUROKINISSI

INTIME

Δυναμικό “παρών” έδωσε για ακόμη μια φορά και ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, με χαρακτηριστικό σύνθημα στην μπλούζα του “θα πολεμάμε πάντα και ας μην νικήσουμε ποτέ!”, κρατώντας ένα πλακάτ που γράφει “Παύλος – Killah-P”.

Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου στην αντιφασιστική συγκέντρωση για τον Παύλο Φύσσα INTIME NEWS

Μεγαλειώδης πορεία και στη Θεσσαλονίκη

Αντιφασιστική πορεία είναι σε εξέλιξη και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Φοιτητές, μέλη αριστερών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας, απ’ όπου συγκρότησαν πορεία η οποία κινείται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» είναι ένα από τα συνθήματα που φώναζαν όσοι συμμετέχουν στην πορεία, με τα πανό τους να γράφουν συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού.

Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί και στις παρακάτω περιοχές:

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 19:30 μ.μ. στο Δημαρχείο.

Στο Ηράκλειο, στις 19:00 στην πλ. Ελευθερίας.

Στην Θάσο, στις 19:30, στο θεατράκι του Θεαγένη.

Στην Καβάλα, στις 18:30 στην κεντρική πλατεία.

Στην Καλαμάτα, στις 19:00 στην κεντρική πλατεία.

Στην Ξάνθη, στις 19:00 στην κεντρική πλατεία.

Στην Πάτρα, στις 19:00 στην πλ. Γεωργίου.

Στα Χανιά, στις 19:00 στην πλ. Δημοτικής Αγοράς.

Το χρονικό της δολοφονίας

17 Σεπτεμβρίου 2013. Ο καλλιτέχνης της ραπ Παύλος Φύσσας, γνωστός στον κόσμο της μουσικής ως Killah P, επισκέπτεται μαζί με τη σύντροφό του μία καφετέρια της γειτονιάς στο Κερατσίνι και μαζί με άλλα άτομα παρακολουθούν αγώνα ποδοσφαίρου. Στην ίδια καφετέρια, θεατές του ίδιου αγώνα, είναι μία παρέα ακροδεξιών, ανάμεσά τους και ο Ιωάννης Άγγος, υπεύθυνος ασφάλειας της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής. Μαρτυρίες σε δημοσιεύματα της εποχής, που επικαλούνται την προανάκριση για την υπόθεση, αναφέρουν πως ένα στραβοκοίταγμα, μία κουβέντα για την Χρυσή Αυγή, μία ένταση που ξεκίνησε ανάμεσα στις δύο παρέες, φέρονται να ήταν αρκετά για να συσταθεί ακόμα ένα τάγμα εφόδου όπως αυτά που τακτικά εκείνη την περίοδο σκορπούσαν τον φόβο, τον πόνο, ακόμα και τον θάνατο, και ήταν σφυρηλατημένα με οργανωμένη βία και αίμα.

Ο Άγγος κάνει το τηλεφώνημα-σύνθημα για να στηθεί η θανάσιμη ενέδρα. Καλεί τον ιεραρχικά ανώτερό του Ιωάννη Καζαντζόγλου ο οποίος με τη σειρά του τηλεφωνεί στον πυρηνάρχη Νίκαιας της ΧΑ, Γιώργο Πατέλη. Ο Πατέλης με τη σειρά του, στέλνει μηνύματα στα μέλη της ΧΑ από τη Νίκαια: «Όλοι τώρα τοπική. Όσοι είσαστε κοντά. Δεν θα περιμένουμε μακρινούς. Τώρα». Από τις 23:26 ως τις 23:50, ο Πατέλης επικοινωνεί τηλεφωνικά επτά φορές με το βουλευτή τότε της ΧΑ, Γιάννη Λαγό. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Πατέλης είναι εκείνος στον οποίον ανήκει η φράση «ό,τι κινείται σφάζεται», την οποία ξεστόμισε στα γραφεία της Νίκαιας το καλοκαίρι του 2012 μιλώντας σε άλλους χρυσαυγίτες. Στην ίδια ομιλία, ο Πατέλης ανέφερε ότι μόνο αν λάβει έγκριση από τον Γιάννη Λαγό θα προβεί σε οποιαδήποτε «δράση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία την επομένη της δολοφονίας, στις 23:57:42 δέχθηκε κλήση ότι μια ομάδα 50 ατόμων με ρόπαλα είχε συγκεντρωθεί στη συμβολή των οδών Ιφιγένειας και της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη στο Κερατσίνι και κατευθυνόταν σε κατάστημα-καφετέρια με την επωνυμία “Κοράλι”. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ στις 23:59:19 ανατέθηκε σε μια ομάδα 8 αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ να μεταβούν στο σημείο. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στην καφετέρια, έξω από την οποία βρισκόταν πλήθος 30 ατόμων.

Κατά το πόρισμα έρευνας του Forensic Architecture του πανεπιστημίου Goldsmiths του πανεπιστημίου του Λονδίνου, που συγχρόνισε υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και ηχητικά σήματα της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ, η πρώτη κλήση στην ομάδα ΔΙΑΣ έγινε στις 23:54:14 και τέσσερις μοτοσικλέτες με αστυνομικούς, οι ομάδες 408-01 «Κερατσίνι» και 410-01 «Πέραμα», έφτασαν στο σημείο στις 23:58:11.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

– Όταν έφθασαν οι Αστυνομικοί, αναζητώντας τα άτομα, διαπίστωσαν ότι στην περιοχή δεν υπάρχει οδός Ιφιγενείας και μετέβησαν στο κατάστημα-καφετέρια “ΚΟΡΑΛΙ”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά 21 και Κεφαλληνίας, όπου διαπίστωσαν ότι εξωτερικά υπήρχαν περίπου τριάντα (30) άτομα.

– Κάποια από τα άτομα αυτά κατευθύνθηκαν τρέχοντας προς την οδό Τσαλδάρη. Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και όταν έφθασαν στο ύψος του αριθμού 60, αντιλήφθηκαν δυο άνδρες να συμπλέκονται.

– Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ένας ήταν αιμόφυρτος και έφερε τραύματα από μαχαίρι. Ο τραυματίας, ενώ διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις του, δήλωσε και υπέδειξε ως δράστη το άλλο άτομο.

– Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι το οποίο είχε πετάξει κοντά στο αυτοκίνητό του, που είχε σταθμεύσει προηγουμένως στο σημείο.

– Όταν οι αστυνομικοί ανέφεραν την σύλληψη του δράστη, η ώρα ήταν 00:08:53. Παράλληλα, από το κέντρο της Αμέσου Δράσεως δόθηκε εντολή και μετέβησαν στο σημείο και άλλες δυνάμεις, συγκεκριμένα δύο περιπολικά της Αμέσου Δράσεως, τρία περιπολικά τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων, ένας σταθμός της Ασφάλειας και μια ακόμα ομάδα ΔΙ.ΑΣ., δηλαδή συνολικά πάνω από δεκαέξι (16)αστυνομικοί.

– Όπως προέκυψε προανακριτικά, πριν την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών, είχε προηγηθεί εντός του καταστήματος “ΚΟΡΑΛΙ” ένταση ανάμεσα σε δύο παρέες, με έξι (6) περίπου άτομα. Στη συνέχεια τα άτομα εξήλθαν του καταστήματος, όπου ήταν συγκεντρωμένα άλλα (20)περίπου άτομα και προκλήθηκαν μεταξύ τους αντεγκλήσεις και φραστικές αντιπαραθέσεις.

– Ακολούθως, τα άτομα αποχώρησαν από το χώρο εξωτερικά του καταστήματος και το περιστατικό εξελίχθηκε σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

– Επιπλέον, όπως προκύπτει προανακριτικά, ο δράστης δεν βρισκόταν μέσα στο κατάστημα και κατέφθασε στο σημείο του θανάσιμου τραυματισμού, με το αυτοκίνητό του.

– Ο δράστης οδηγήθηκε αρχικά στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου, και μετά την αρχική του εξέταση, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Κατά τον χρόνο παραμονής του στο Αστυνομικό Τμήμα, δεν αναφέρθηκαν επεισόδια ή αντεγκλήσεις.

– Επιπλέον, στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα προσήχθησαν από την ευρύτερη περιοχή άλλα εννέα (9) άτομα, για τα οποία δεν προέκυψε εμπλοκή τους στην υπόθεση και αποχώρησαν.

– Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν για ψευδορκία, η σύζυγος του δράστη και άλλη μια ημεδαπή, γιατί στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσαν ψευδώς,αναφορικά με αντικείμενα που φέρεται ότι απομακρύνθηκαν από το σπίτι του δράστη,

– Επιπλέον, συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων ο υπεύθυνος της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής του Πειραιά, καθώς από τις έρευνες που έγιναν στους χώρους των γραφείων βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πτυσσόμενο γκλομπ.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι ακροδεξιοί αναγνώρισαν αρχικά το θύμα και άρχισαν να συγκεντρώνονται στην καφετέρια.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης 18 Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο 34χρονος έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, ο οποίος όπως αποδείχθηκε από την προανακριτική εξέταση, ήταν εν ενεργεία μέλος της Χρυσής Αυγής.

Η δολοφονία εξ αρχής αποδόθηκε σε πολιτικά κίνητρα και άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για διώξεις εναντίον ακόμη και ηγετικών στελεχών της Χ.Α. ενώ από την εισαγγελική έρευνα δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία για την δράση της οργάνωσης και τη συσχέτιση της με ναζιστικά ιδεώδη από τον καιρό της σύστασής της που χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 1980.