Μάλια: Βίντεο – ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 23χρονη

Μάλια: Βίντεο – ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 23χρονηΔιαβάζεται σε 2'
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών στα Μάλια που είχαν ως αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο μια 23χρονη.
- 11 Σεπτεμβρίου 2025 13:46
Νέες διαστάσεις παίρνει το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/9) στα Μάλια, καθώς βίντεο που έφερε στο φως το ΚΡΗΤΗ TV καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.
Στις εικόνες φαίνεται ο 27χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούεται μετωπικά με την 23χρονη, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 05:00 σε στενό δρόμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 23χρονη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.
Ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου δικύκλου, ο οποίος επίσης δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δεν φορούσε κράνος, συνελήφθη.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Κρήτη.