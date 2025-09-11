Μάλια: Βίντεο – ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 23χρονη

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών στα Μάλια που είχαν ως αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο μια 23χρονη.

Νέες διαστάσεις παίρνει το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/9) στα Μάλια, καθώς βίντεο που έφερε στο φως το ΚΡΗΤΗ TV καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

Στις εικόνες φαίνεται ο 27χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούεται μετωπικά με την 23χρονη, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 05:00 σε στενό δρόμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 23χρονη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

Ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου δικύκλου, ο οποίος επίσης δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δεν φορούσε κράνος, συνελήφθη.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Κρήτη.