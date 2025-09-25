March to Gaza Greece: Διαμαρτυρία στο ΥΠΕΞ για την επίθεση στον “Στόλο για τη Γάζα”

Παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη Τύπου έξω από Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει το March to Gaza Greece μετά τη χθεσινή επίθεση με drones στα ελληνικά πλοία του Global Sumud Flotilla.

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών και δημόσια συνέντευξη Τύπου καλεί το March to Gaza Greece σήμερα, Πέμπτη (25/9), στις 14:00, λίγες ώρες μετά την επίθεση που δέχτηκαν τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) από drones ανοιχτά της Κρήτης.

Yπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9) πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) δέχτηκαν επίθεση από drones με κρότου – λάμψης και χημικά, 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου – εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

“Ήδη 9 επιθέσεις σε 8 πλοία με drones, κρότου–λάμψης, χημικά και παρεμβολές. [..] Παρά τις επιθέσεις, ο στόλος συνεχίζει την πορεία του για συνάντηση με τα 6 ελληνικά πλοία“, τόνιζε η σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του March to Gaza Greece:

Δημόσια Συνέντευξη Τύπου & Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών – Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, 14:00

Αναστασία Ματσούκα, μέλος της Νομικής Ομάδας της Διεθνούς Αποστολής Global Sumud Flotilla

Γιάννα Κούρτοβικ, Δικηγόρος

Γιώργος Γώγος, Πρόεδρος της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ

Δώρα Χρυσικού, Ηθοποιός

Ο Global Sumud Flotilla, στον οποίο συμμετέχει το March to Gaza Greece με 6 πλοία και πληρώματα, δέχθηκε επιθέσεις από drones εντός της Ελληνικής Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης (SAR). Οι επιθέσεις (με εκρηκτικούς μηχανισμούς, χημικά και παρεμβολές στις επικοινωνίες) απείλησαν την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων, χωρίς καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση.

Ενώ χώρες λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των πολιτών τους, όπως η αποστολή φρεγάτας από την Ιταλική κυβέρνηση και η αντίστοιχη ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης, η ελληνική κυβέρνηση σιωπά. Αθετεί τις υποχρεώσεις της, που προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο, και αφήνει χώρο στις επιθέσεις από “πειρατικά” drones, για τα οποία όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι υλοποιούν ισραηλινό σχέδιο παρεμπόδισης της νόμιμης, ειρηνικής, ανθρωπιστικής αποστολής του Στόλου.

Το March to Gaza Greece καλεί σε δημόσια συνέντευξη τύπου – παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στις 14:00, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, για να απαιτήσουμε:

Να εγγυηθεί η κυβέρνηση την ασφάλεια του Στόλου.

Να καταδικαστούν οι επιθέσεις από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα

Να στηριχθεί το νόμιμο αίτημα, εναρμονισμένο με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, για άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Γάζα.

Θα πραγματοποιηθεί ζωντανή σύνδεση με την ελληνική αποστολή.

Όλα τα μάτια στη Γάζα – Ο Παγκόσμιος Στόλος Αλληλεγγύης δεν είναι μόνος.

Έρευνα του Λιμενικού για την επίθεση

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης μετά τις σχετικές αναφορές για επίθεση με drones στα πλοία του “Στόλου για τη Γάζα”.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Ισπανία και Ιταλία στέλνουν πολεμικά πλοία για παροχή βοήθειας

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του πρόκειται να στείλει ένα πολεμικό πλοίο για να παράσχει βοήθεια στον στολίσκο της αποστολής “Global Sumud Flotilla” που κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τις καταγγελίες εθελοντών πως δέχθηκαν επίθεση από drones με κρότου – λάμψης και χημικά.

“Ανησυχούμε, για αυτό αναπτύσσουμε ένα πλοίο ώστε να διασφαλίσουμε ότι, εάν χρειαστεί, οι πολίτες μας θα λάβουν βοήθεια και θα μεταφερθούν στην Ισπανία”, ανέφερε ο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη. Το ισπανικό πλοίο πρόκειται να αποπλεύσει σήμερα, Πέμπτη (25/9).

Η Ιταλία ανακοίνωσε λίγες ώρες νωρίτερα ότι δόθηκε εντολή σε μια φρεγάτα να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκεται ο στολίσκος.