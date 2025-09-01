Μέγαρα: Νταλίκα ανατράπηκε και πήρε φωτιά στην ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου – Βίντεο

Σοβαρό τροχαίο στα Μέγαρα, με νταλίκα να ανατρέπεται και να πιάνει φωτιά, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν νταλίκα ανατράπηκε και ακολούθησε έκρηξη, με το όχημα να πιάνει φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το korinthostv, η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές κυκλοφοριακές καθυστερήσεις, με τους οδηγούς να εγκλωβίζονται στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας.

Η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οδηγώντας τα οχήματα προς Αθήνα μέσω του κόμβου Κινέττας και της παλιάς εθνικής οδού, ενώ η κυκλοφορία προς Κόρινθο διεκπεραιώνεται μέσω του κόμβου Πάχης.

Στο σημείο της ανατροπής, έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της νταλίκας υπέστη ελαφρά τραύματα.