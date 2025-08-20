Μενίδι: Επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. στον καταυλισμό της Αυλίζας – Δύο συλλήψεις

Δύο άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, έπειτα από επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. στον καταυλισμό της Αυλίζας, στο Μενίδι.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές- μεσημβρινές ώρες χθες, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στον καταυλισμό Ρομά της Αυλίζας Αχαρνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων, που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν δύο άτομα (40χρονη και 35χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες και δημιουργία προφίλ («profiling») πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε άτομα, που τους επισκέπτονταν στις οικίες τους για το σκοπό αυτό.

Πιο αναλυτικά, η 40χρονη κατελήφθη στην οικία της να κατέχει για λογαριασμό και του συγκατηγορούμενού της νάιλον συσκευασία, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους -1,1 γραμμαρίων, καθώς και ξύλινο ρόπαλο, μήκους 60 εκατοστών, ενώ ο 35χρονος κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο, μήκους 80 εκατοστών.

Επιπλέον, από την κατοχή των κατηγορουμένων, αλλά και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 2.596 ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις ακόμη οικίες, από τις οποίες προσήχθησαν τρία άτομα για εξακρίβωση της δικαστικής τους ταυτότητας. Επισημαίνεται ότι, η 40χρονη έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ της έχει επιβληθεί και περιοριστικός όρος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.