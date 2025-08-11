Φωτιά στη Μεσσηνία: Απειλεί σπίτια – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά. Εστάλη μήνυμα του 112.

Εξακολουθεί να μαίνεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, με τις φλόγες να πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια.

Η φωτιά, η οποία ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις για αυτό και εστάλη προληπτικά και μήνυμα μέσω 112 στους κατοίκους του χωριού να απομακρυνθούν προς τον Μελιγαλά.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι είχαν λάβει κι άλλο μήνυμα από το 112 το οποίο τους καλούσε λόγω της δασικής πυρκαγιάς να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και αυτήν την ώρα επιχειρούν 63 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων ΟΤΑ, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, αλλά υπάρχει πολύς μαύρος καπνός που δυσχεραίνει το έργο των εναέριων μέσων.

Πριν από λίγη ώρα κινδύνεψε να εγκλωβιστεί στη φωτιά ένα υδροφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, το οποίο υπέστη ελαφρές ζημιές εξωτερικά, αλλά, όπως έγινε γνωστό, τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό και συνεχίζει να επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Βίντεο από τη φωτιά: