Meteo: Σε συνθήκες ξηρασίας η Ελλάδα – Χάρτης με τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο

Η Ελλάδα συνεχίζει να πλήττεται από εκτεταμένη ξηρασία, με αρκετές περιοχές της να βρίσκονται σε έντονα ή ακραία επίπεδα.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε συνθήκες ξηρασίας», προειδοποιεί το Meteo παρουσιάζοντας την τελευταία του ανάλυση για την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Ο χάρτης ξηρασίας που δημοσιεύει το Meteo καταγράφει έντονη ή ακραία ξηρασία (επίπεδα 4 και 5) σε μεγάλο μέρος της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Λέσβου.

Περιοχές με μέτρια έως σημαντική ξηρασία (επίπεδα 2 και 3) περιλαμβάνουν τμήματα της Αττικής, της Εύβοιας, της δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου, καθώς και πολλά νησιά. Αντίθετα, αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς εμφανίζουν σχετικά κανονικά επίπεδα εδαφικής υγρασίας.

Επίπεδα ξηρασίας στην Ελλάδα κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2025

Η κατάσταση αυτή δεν διαφέρει σημαντικά από τα δεδομένα στις αρχές Αυγούστου, ωστόσο οι χαμηλές βροχοπτώσεις κατά τον προηγούμενο μήνα οδήγησαν σε αύξηση της έντασης της ξηρασίας σε περιοχές που ήδη επηρεάζονταν.

Η αξιολόγηση βασίζεται στην εδαφική υγρασία σε βάθος 28-100 εκατοστών, κρίσιμη για την ανάπτυξη και την απόδοση πολλών γεωργικών καλλιεργειών, καθώς αντικατοπτρίζει την επίδραση των βροχοπτώσεων, της εξατμισοδιαπνοής και της απορροής/διήθησης του νερού. Ο δείκτης κανονικοποιημένης απόκλισης εδαφικής υγρασίας (SSMI), που υπολογίζεται με δεδομένα από την υπηρεσία Copernicus της ΕΕ, ταξινομεί την ξηρασία σε πέντε επίπεδα: ήπια, μέτρια, σημαντική, έντονη και ακραία.

Σύμφωνα με την ομάδα Μeteo, οι τιμές εδαφικής υγρασίας αποτελούν εκτίμηση από εξειδικευμένο μοντέλο (ERA5-Land) και, παρά τη μεγάλη ακρίβεια, σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις από τις πραγματικές συνθήκες.