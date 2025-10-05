Μετρό Θεσσαλονίκης: Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας από τη Δευτέρα

Οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύσουν έως και τις 9 Νοεμβρίου και μετά θα υπάρξει για ένα μήνα διακοπή των δρομολογίων. Αναλυτικά οι αλλαγές στο ωράριο.

Τροποποιείται από αύριο το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των δοκιμών του δικτύου προς την Καλαμαριά. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύσουν έως και τις 9 Νοεμβρίου και μετά θα υπάρξει για ένα μήνα διακοπή των δρομολογίων.

Από αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου το ωράριο λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι ως εξής: Τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 6.30 το πρωί και θα ολοκληρώνονται τα δρομολόγια στις 11.00 το βράδυ. Αυτό θα ισχύει από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ενώ για Σάββατο και Κυριακή, το πρώτο δρομολόγιο θα ξεκινάει στις 8.00 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 11.00 το βράδυ.

Το τροποποιημένο ωράριο θα ισχύει μέχρι και την 9η Νοεμβρίου, καθώς από τις 10 Νοεμβρίου μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου, θα διακοπεί εντελώς η λειτουργία του μετρό, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες δοκιμές στους συρμούς και τα συστήματα για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Σιγά σιγά, μετά τη 10η Δεκεμβρίου θα ανοίξει ξανά το μετρό και θα επανέλθει το παλιό ωράριο.