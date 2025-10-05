Ελλάδα Λιμενικό Σώμα

Ναυάγιο με μετανάστες στη Λέσβο – Νεκρή μία γυναίκα, διασώθηκαν 17 άτομα

Σκάφος του Λιμενικού (φωτογραφία αρχείου) INTIME

Ακόμη μια τραγωδία στη θάλασσα, καθώς το Λιμενικό εντόπισε νεκρή μια γυναίκα μετά από επιχείρηση για διάσωση μεταναστών.

Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (5/10) στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη νότια Λέσβο.

Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 17 αλλοδαποί ενώ ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

