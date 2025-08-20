Νάξος: Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου προβλέπεται η απομάκρυνση της πρόχειρης περίφραξης με συρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα στα Παλάτια, έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Την απομάκρυνση της πρόχειρης περίφραξης με συρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα)στα Παλάτια, έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025, αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου, με την ίδια δικαστική απόφαση να κάνει δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Υπενθυμίζεται πως αυτό το μέτρο προτιμήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων έτσι ώστε ο χώρος να περιφρουρηθεί στοιχειωδώς μετά το viral περιστατικό με τον τουρίστα που σήκωσε στα χέρια ένα από τα μάρμαρα προκειμένου να φωτογραφηθεί.

Πηγές της αρχαιολογικής υπηρεσίας εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους για την απόφαση του δικαστηρίου καθώς όλα θα γίνουν σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό τους. Στη συνεδρίαση του ΚΑΣ στις 27 Αυγούστου αναμένεται να εγκριθεί και τυπικά το έργο της νέας περίφραξης (η οποία έχει ήδη επιλεχθεί) και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν διαθέσιμες τέσσερις εβδομάδες (μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου) έτσι ώστε να βγει η προσωρινή περίφραξη από το μνημείο. Αυτός ακριβώς ήταν ο αρχικός προγραμματισμός της υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, σε εκτενή ανάρτησή του, αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης και τόνισε, μεταξύ άλλων, πως η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποφασίστηκε ομόφωνα από τα συλλογικά όργανα της δημοτικής πλειοψηφίας.

«Είναι ευχάριστο ότι, μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, το Υπουργείο Πολιτισμού αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί με το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και να εκπονήσει σχετική μελέτη για την περίφραξη του μνημείου», σημείωσε ο Δήμαρχος, προσθέτοντας πως απαιτούνται περαιτέρω ουσιαστικά βήματα, όπως η θέσπιση εισιτηρίου για την αυτοχρηματοδότηση της συντήρησης και φύλαξης του χώρου.

Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου Βηθλεέμ Πίγκα, βασίστηκε στη συζήτηση στο ακροατήριο αλλά και στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Παλατιών. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων καλούνται πλέον να αντικαταστήσουν την πρόχειρη περίφραξη με αυτήν που προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Φώτης Μαυρομμάτης επεσήμανε ότι «η Ελληνική Δικαιοσύνη απέδειξε ότι αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο κάθε πολίτη και φορέα, προστατεύοντας το τοπόσημο της Νάξου και της χώρας μας».

Η ανάρτηση του Αντιδημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: