Νέα Φιλαδέλφεια: Νεαροί τραυμάτισαν με μαχαίρι και αποπειράθηκαν να ληστέψουν διανομέα φαγητού

Νεαροί επιτέθηκαν στον διανομέα και αφού τον τραυμάτισαν με μαχαίρι, αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν τις εισπράξεις του.

Θύμα απόπειρας ληστείας έπεσε λίγο μετά τις 11 το βράδυ ένας 40χρονος διανομέας φαγητού, από το Μπαγκλαντές, από δύο νεαρούς δράστες 20 και 19 ετών αντίστοιχα, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι δύο δράστες επιτέθηκαν στον 40χρονο επί της οδού Μονεμβασιάς και με μαχαίρι τον τραυμάτισαν σε χέρι και πόδι, στην προσπάθεια να του αφαιρέσουν τις εισπράξεις του.

Εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά και τελικά οι δράστες εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους και τράπηκαν σε φυγή, ενώ στο μεταξύ είχε κληθεί η Αστυνομία στο σημείο.

Άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τους δύο δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν, ενώ το θύμα διεκομίσθη στο Νοσοκομείο «Γεννηματά» για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Από την Ασφάλεια εξετάζεται αν οι δύο δράστες είναι υπεύθυνοι και για τυχόν άλλες παρόμοιες πράξεις.