Νεκρός κυνηγός στην Γορτυνία: Η τραγική σύμπτωση για τους δύο φίλους

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από την τραγωδία με νεκρό 56χρονο σε κυνήγι αγριογούρουνου στην Γορτυνία. Η τραγική ειρωνεία για το θύμα και τον άνθρωπο που πάτησε την σκανδάλη.

Ένας 56χρονος κυνηγός από την Αρκαδία έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου στη διάρκεια κυνηγίου αγριόχοιρου, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα Αρκαδίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ένας 42χρονος κυνηγός που είχε πάει μαζί με το θύμα στην περιοχή, άκουσε την κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 56χρονος κυνηγός.

Ο 42χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Για το τραγικό συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία στην οποία αναφέρει:

«Συνελήφθη, το πρωί της 20ης Σεπτεμβρίου 2025, σε δασική περιοχή τοπικής κοινότητας του δήμου Γορτυνίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 42χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς, είχε μεταβεί σε δασική περιοχή τοπικής κοινότητας του δήμου Γορτυνίας, μαζί με 56χρονο ημεδαπό για κυνήγι αγριόχοιρου, όπου κατά την διάρκεια του κυνηγιού, ο 42χρονος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 56χρονου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης».

Γορτυνία: Η τραγική σύμπτωση με τους δύο κυνηγούς

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr, το θύμα ήταν παρών σε παλαιότερο δυστύχημα σε κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά χρόνια. Τόσο ο 57χρονος που βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, είχαν πάει τότε για κυνήγι, το οποίο μετατράπηκε σε τραγωδία αφού είχε χάσει τη ζωή του ένας 18χρονος που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον νονό του.