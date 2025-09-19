Νέο βίντεο σοκ από τη θανατηφόρα καραμπόλα στη Λ. Βουλιαγμένης

Νέο αποκλειστικό βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Ελληνικό, όπου μια 64χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και τρεις ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στη δημοσιότητα έρχεται νέο βίντεο από τη θανατηφόρα καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της παλιάς βάσης.

Κατά το τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 64 ετών, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Στο νέο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, διακρίνεται το όχημα του 21χρονου οδηγού να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και να φρενάρει, αδυνατώντας όμως να αποφύγει τη σύγκρουση. Καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 64χρονη, η οποία είχε σταματήσει για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας οδηγός μηχανής στην δεξιά λωρίδα, παρατήρησε το σταματημένο όχημα και προσπάθησε να το προσπεράσει, κάτι που δεν αντιλήφθηκε ο 21χρονος οδηγός. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της γυναίκας να χτυπήσει σε κολώνα και να ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Το όχημα του 21χρονου πέρασε επίσης στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με ένα ταξί.

Οι αρχές ερευνούν τον λόγο που το όχημα της 64χρονης είχε σταματήσει σε πράσινο φανάρι, ενώ εξετάζονται πιθανές αιτίες, όπως πρόβλημα υγείας ή μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνονται τα αλάρμ ή τα φώτα φρένων να είναι αναμμένα. Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση και αναλύει βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να ρίξει φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.