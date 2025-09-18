Θανατηφόρα καραμπόλα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Μια νεκρή και τρεις τραυματίες

Από τη σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων, έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν 3 ακόμα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης, μετά από σύγκρουση τεσσάρων Ι.Χ. αυτοκινήτων, εκ των οποίων το ένα ήταν ταξί.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν 3 ακόμα άτομα.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.