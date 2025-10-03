Νέο χτύπημα της ΕΛ.ΑΣ. στην τουρκική Μαφία – Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι στα σύνορα με 147 πιστόλια

Χειροπέδες σε 13 Τούρκους υπηκόους στο Σουφλί. Στην κατοχή τους είχαν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες.

Νέο χτύπημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στην τουρκική Μαφία, με επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 13 Τούρκοι, 6 γυναίκες και 7 άντρες, σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος διαφόρων εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων.

Τα συγκεκριμένα όπλα εικάζεται πως θα κατέληγαν για τον εξοπλισμό μελών της τουρκικής μαφίας που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας, αλλά και στην «μαύρη αγορά», όπως έχει γίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, όπου και πάλι οι Αρχές είχαν συλλάβει Τούρκους με πλήθος καινούργιων όπλων που θα κατέληγαν στους ίδιους αποδέκτες και συγκεκριμένα με έφοδο που είχε γίνει σε δώμα στην Κυψέλη τον Δεκέμβριο του 2024, όπου είχαν βρεθεί 50 καινούργια «Glock» εκ των οποίων τα 48 είχαν υποδοχή για σιγαστήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ολοκαίνουργια όπλα, πολύ καλής ποιότητας, που στην «μαύρη αγορά» θα μπορούσαν να πιάσουν τιμές έως και 3.000 ευρώ το καθένα, στην πλειονότητά τους «Glock», όπου υπενθυμίζεται ότι η αυστριακή εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο στην Τουρκία και κάποια «Browning» και «CZ».

Το ακόμα πιο σημαντικό που τυγχάνει περαιτέρω διερεύνησης από τις Αρχές είναι ότι βρέθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, πολλά μεταλλικά τμήματα όπλων, σκανδάλες, κλείστρα κλπ. και τα πλαστικά μέρη θεωρούν οι Αρχές ότι θα τυπώνονταν σε εργαστήριο στην Ελλάδα με 3D εκτυπωτή για την συναρμολόγηση ακόμη περισσότερων όπλων.

Οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBΙ» έλαβαν την πληροφορία ότι θα γινόταν μία τέτοια μεταφορά μέσω Έβρου και αστραπιαία κινήθηκαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν τους 13 Τούρκους την στιγμή που μόλις είχαν περάσει περπατώντας το ποτάμι και είχαν εισέλθει στη χώρα μας, κουβαλώντας τους σάκους με τα όπλα. Με την ολοκλήρωση των ερευνών αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.