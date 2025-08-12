Οι διάλογοι που “έκαψαν” τον πρώην αστυνομικό – TikToker

Σε μία σειρά από επικοινωνίες, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που προφυλακίστηκε προ ημερών φαίνεται να αφήνει υπόνοιες για παράνομα έσοδα.

Στη δημοσιότητα ήρθαν καταγεγραμμένες συνομιλίες του πρώην αστυνομικού και γνωστού TikToker, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης έχοντας κριθεί προφυλακιστέος.

Στους επίμαχους διαλόγους, που αποκάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, ο 24χρονος αφήνει υπόνοιες για έσοδα από ύποπτες δραστηριότητες, τα οποία ενδεχομένως τον οδήγησαν και στην παραίτησή του προ μηνών από την ΕΛ.ΑΣ.

«Αν ήθελα νομίζεις δεν θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 το μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» ακούγεται να λέει.

Σε άλλη συνομιλία αναφέρει: «Κοίτα θα σου πω το εξής, για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την αστυνομία, μόνιμη δουλειά πάει να πει ότι κάτι έχω δει… Οτιδήποτε γίνεται με τα… δηλαδή… από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά, από έξτρα, οτιδήποτε… παίρνω μερίδιο κανονικά».

Ο 24χρονος φέρεται να έχει στην κατοχή του πάνω από δέκα ακίνητα και να συμμετείχε σε κατασκευαστική εταιρεία.

«Εμένα είναι δύο χιλιάρικα την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια – πέντε χιλιάρικα είναι ο μήνας. Ε, για να τρέχω τις δουλειές της όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… Είναι 60, είναι 30, πες ένα 60άρι, 50 πες καθαρά… Συν τα πέντε της άλλης, 55 και έχω πάρει καμία δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά οπότε είμαι τέλεια. Είμαι κομπλέ».

Σημειώνεται πως, ο 24χρονος κρίθηκε προ ημερών προφυλακιστέος, όπως και ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος είχε συλληφθεί για την ίδια υπόθεση.

Ο αστυνομικός αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε «πλήρη άγνοια», υποστηρίζοντας πως δεν είχε αντιληφθεί πως ο φίλος του κατείχε ναρκωτικά.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Αρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

Πώς παγιδεύτηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker

Ο πρώην αστυνομικός και γνωστός Tik-Toker αρχικά εμφανίστηκε ο ίδιος στο Εσωτερικών Υποθέσεων για να παραλάβει μία βεβαίωση ότι όσο ήταν αστυνομικός υπέβαλε κανονικά το Πόθεν Έσχες και εκεί οι αξιωματικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων τον ενημέρωσαν πως εξελίσσεται έρευνα σε βάρος του κατόπιν πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών και θα ακολουθήσει κατ’ οίκον έρευνα παρουσία εισαγγελέα.

Όταν έφτασαν εκεί, ο συνεργός του προσποιούμενος ότι ήταν στην τουαλέτα, πέταξε το σακουλάκι με την ποσότητα της κοκαΐνης (150-200 γραμμάρια) από το παράθυρο της τουαλέτας, όμως το είδαν οι αστυνομικοί και εντόπισαν το σακουλάκι στον ακάλυπτο απ’ όπου και το κατέσχεσαν και προχώρησαν στην σύλληψη και των δύο ανδρών για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο πρώην αστυνομικός είχε έντονη παρουσία στα social media ως Tik-Toker, σχολιάζοντας διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Φέρεται, δε, να είναι και εκείνος που οδηγούσε το σπορ αυτοκίνητο γνωστού επιχειρηματία τον περασμένο Απρίλιο στην Λ. Συγγρού, όπου είχε καταληφθεί να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα. Ο ίδιος στο παρελθόν είχε βραβευτεί από την Υπηρεσία του.