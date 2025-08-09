Οι ριπές ανέμων ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα – Αναλυτικός χάρτης

Θυελλώδεις βοριάδες πνέουν από το πρωί του Σαββάτου στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Ο χάρτης του METEO.

Για ακόμη μια ημέρα, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για την κατάσβεση πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, όπως άλλωστε συνέβη την Παρασκευή (8/8), σε Ανατολική Αττική και Ηλεία όπου θρηνήσαμε έναν συνάνθρωπό μας ενώ τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (9/8) στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, με τις ριπές των βορείων ανέμων να ξεπερνούν τοπικά τα 100 km/h.

Η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου σημειώθηκε στην Κορυφή της Πεντέλης με 138 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές του ανέμου το Σάββατο 09/08/2025, όπως καταγράφτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και ακόμα 8 περιοχές

Σημειώνεται πως, στην Αττική και ακόμη 8 περιοχές παραμένει ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα, με βάση τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

(συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

(ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)

(ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

(ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

(Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων) Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Εβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

(ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Εβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Ορους)

(ΠΕ Χαλκιδικής συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Ορους) Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν αμέσως τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 30 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.