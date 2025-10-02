Οικογένεια Ρούτσι: “Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για την εκταφή – Δεν κάνουμε πίσω”

“Εμείς ζητάμε και τοξικολογικές εξετάσεις και όχι μόνο τεστ DNA. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά η κυβέρνηση” τόνισε ο Πάνος Ρούτσι.

Για 18η ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι, επιμένοντας ότι δεν αρκεί η εκταφή της σορού του γιου του, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη αλλά και οι κατάλληλες εξετάσεις, προκειμένου να διευκρινιστούν οι αιτίες του θανάτου του.

«Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά στην κυβέρνηση να μην τολμήσει να κάνει εκταφή στο τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκρισή μου. Γιατί εμείς ζητάμε και τοξικολογικές εξετάσεις και όχι μόνο τεστ DNA. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά» αναφέρει χαρακτηριστικά στον φακό του Orange Press Agency, εμφανώς καταπονημένος.

Ο Πάνος Ρούτσι, νωρίτερα, διέψευσε ότι αρνήθηκε ιατρική βοήθεια όταν του προτάθηκε από το ΕΚΑΒ και σημείωσε ότι οι διασώστες τον ρώτησαν αν χρειάζεται κάτι και εκείνος απάντησε «όχι παιδιά, ευχαριστώ, είμαι μια χαρά, ήρθε γιατρός και με είδε».

Δηλώσεις έκανε και η μητέρα του Ντένις, Μιρέλα Ρούτσι. «Κάτι απλά και ξεκάθαρα. Ουδέποτε η κυρία Κωνσταντοπούλου παρότρυνε τον Παναγιώτη να κάνει απεργία πείνας, γιατί ακούστηκε και αυτό. Ήταν καθαρά απόφαση του Παναγιώτη, του άντρα μου, να κατέβει Αθήνα και να κάνει απεργία πείνας για το αυτονόητο. Αυτό πρέπει να σταματήσει να κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης. Ξεκάθαρα. Δεν γνώριζα ούτε εγώ ότι ο Παναγιώτης θα κατέβει να κάνει απεργία πείνας» σημείωσε αρχικά.

«Ουδέποτε μέχρι στιγμής έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση για την άδεια εκταφής. Ουδέποτε ζητήσαμε αναβολή, ουδέποτε. Και κάτι άλλο. Το ότι, εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει είναι να μάθουμε την αιτία θανάτου του παιδιού μας. Αυτό σημαίνει τοξικολογικές εξετάσεις, οποιεσδήποτε άλλες βιοχημικές εξετάσεις και DNA. Δεν θα κάνει πίσω ο σύζυγός μου, εάν δεν δοθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις» υπογράμμισε.

